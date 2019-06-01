عجوزان يقطعان 12 ألف ميل بزيارة 16 بلداً على الدراجة الهوائية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قطع زوجان في الستينيات من العمر 12 ألف ميل، عبر 16 دولة من بريطانيا إلى سور الصين العظيم باستخدام الدراجات الهوائية.

واستغرقت الرحلة 18 شهرا بعد أن قررا "القيام بشيء مختلف قليلاً" بعد التقاعد.

وعبر الثنائي مدنا وجبالا أثناء الرحلة التي شملت أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وبدأت الرحلة من بريطانيا، لتنتهي عند سور الصين العظيم، ووصف الثنائي لحظة وصولهما للسور بالعاطفية جدا.

وقال الثنائي إن الرحلة كانت جميلة إلا أنها لم تكن سهلة في كل الأوقات، حيث شكل كل يوم مغامرة جديدة وتحديا جديدا.

إلا ان الجزء الأجمل فيها كان فرصة لقاء أشخاص جدد كل يوم.