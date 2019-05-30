تصريح من "تنظيم الاتصالات" بشأن أجهزة هواوي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تعقيباً على التطورات العالمية المتعلقة بشركة هواوي، والتحديات التي تواجه العلاقة بينها وبين شركة غوغل الأميركية، والانعكاسات المحتملة على الواقع المحلي في دولة الإمارات، قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتواصل مع شركة هواوي، وعقدت اجتماعات عدة مع الشركة لبحث الأمور المستجدة.

وقد أكدت الشركة على أن كافة أجهزة هواوي المتداولة في السوق المحلية، بما في ذلك المخزون غير المباع لن تتأثر بالتطورات الأخيرة، وأن جميع التطبيقات الخاصة بشركة غوغل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية على نظام التشغيل ستتكون متاحة بلا أي تغيير. وقد أكدت شركة هواوي التزامها الكامل بميثاق علاقة المتعاملين وتوفير خدماتها للأجهزة التي تم بيعها في دولة الامارات.

من جانب آخر أكدت الهيئة على ضرورة التزام مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بحفظ حقوق المستهلكين وتوفير الخدمات الضرورة وبصورة متكاملة، وبما يضمن استقرار سوق أجهزة الاتصالات في الدولة.