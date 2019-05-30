وفاة شاب صعقاً بالكهرباء أثناء شحن هاتفه في تايلاند

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعرض شاب يبلغ من العمر 22 عاما للصعق بالكهرباء حتى الموت أثناء شحن هاتفه المحمول في السرير وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكان الضحية الذي لم يكشف عن هويته بمفرده في شقته في انتظار زيارة من قريب له في مقاطعة ناخون راتشاسيما في تايلاند.

ووصل أحد أفراد العائلة ليجد الرجل بلا حراك في السرير وهو يمسك بجهازه، والذي كان لا يزال متصلاً بمقبس الحائط.

وتم العثور عليه مع علامات حرق على يديه، وكشف تشريح الجثة أن الضحية توفي قبل خمس ساعات من وصول قريبه، وفقا للتقارير.

وتأتي الوفاة بعد أشهر من تعرض عامل في مصنع للصعق بالكهرباء لشحن هاتفه واستخدام سماعات الأذن في نفس الوقت في تايلاند.