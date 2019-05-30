التوت الأزرق.. مذاق لذيذ وفوائد بالجملة للقلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أن تناول كوب من التوت الأزرق يوميا، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وتناولوا 150 جراما منها يوميا زاد تدفق الدم لديهم كما اصبحت الشرايين أقل صلابة.

وبحسب الباحثين فإن هذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تعد القاتل الرئيسي في العالم، بما يتراوح بين 12 و 15 في المائة.

واختبر العلماء في جامعة إيست أنجليا آثار تناول التوت البري يوميا على 138 شخصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وكانوا جميعهم تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتم نشر نتائج الدراسة الأطول من نوعها، والتي استمرت ستة أشهر، في المجلة الأميركية للتغذية السريرية.

وقال مؤلف مشارك في الدراسة الدكتور بيتر كورتيس: "لقد وجدنا أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين وصحة القلب والأوعية الدموية".

ويعد التوت الأزرق غنيا بمركبات تسمى الانثوسيانين وهي المسؤولة عن اللون الأحمر والأزرق في الفواكه، واثبتت هذه المادة فعاليتها في تحسين بعض علامات أمراض القلب.