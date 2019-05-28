الطريقة الصحيحة لترك انطباع أولي مثالي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يستغرق تشكيل الانطباع الأول لشخص ما عن الآخر ثانيتين فقط، وهو أمر قد يكون ايجابيا أو سلبيا كون الانطباعات الأولى غالبا ما تكون الأخيرة كما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأظهرت بعض الدراسات أن 7 في المائة فقط من التواصل يأتي من الكلمات التي نقولها، والباقي يأتي من لغة جسدنا، كما وجدت دراسة استقصائية حديثة أن 18 في المائة منا يشكلون رأيا عن شخص ما قبل أن يتكلموا معه وأن واحدا من بين كل ثلاثة منا يقرر ما إذا كان يستلطف هذا الشخص أم لا في غضون بضع دقائق.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لترك الانطباع الصحيح في مواقف مختلفة:



مقابلة شخص جديد في العمل أو مقابلات العمل:

- البدء بالمصافحة والتعريف عن الذات بطريقة بسيطة، ويتم تقييم مستويات الثقة والمصداقية في اللاوعي بناء على جودة المصافحة.

- الاتصال بالنظرات: بينما تمشي نحو الشخص الآخر، قم بالاتصال بالعين (إجراء اتصال فعال بالعين يبعث على الفور برسالة من الثقة العالية) مع ابتسامة.

التعرف على أشخاص جدد:

عندما تلتقي بأشخاص جدد، تكون الابتسامة ضرورية لأنها تخلق انطباعا أوليا كبيرا.

كما أن لابتسامة لا تؤثر فقط في طريقة إدراك الآخرين لنا، ولكن لها أيضا تؤثر على الحالة العاطفية الداخلية لأنه عندما نبتسم، يطلق الجسم السيروتونين والإندورفين - الهرمونات السعيدة، التي تجعلنا نشعر بطبيعة الحال بمزيد من الثقة.