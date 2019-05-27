دراسة تحذر المرأة الحامل من تناول رقائق البطاطس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة المرأة الحامل من تناول رقائق البطاطس "الشيبس" أثناء الحمل لتأثيراتها السلبية على نمو الطفل.

حيث تحتوي رقائق البطاطس على دهون أوميغا 6 التي تسمى حمض اللينوليك والتي كان يعتقد سابقا أن لها فوائد صحية مثل خفض نسبة الكوليسترول في الدم، لكن الباحثين وجدوا في تجربة أجروها على الفئران، أن إطعام الفئران بثلاثة أضعاف الاستهلاك اليومي الموصى به من حمض اللينوليك قلل من الهرمونات التي تنظم نمو وتطور أطفالهم الذين لم يولدوا بعد.

كما أثرت على وظائف الكبد و أدت لزيادة في كمية البروتينات الأمر الئي تسبب في تقلصات بالرحم، وفقا للنتائج التي نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء.

وقالت باحثة من فريق البحث القائم على الدراسة، الدكتورة دين سكيلي، من جامعة جريفيث: "من المهم بالنسبة للمرأة الحامل أن تفكر في نظامها الغذائي، ويعد بحثتنا مثالا آخر على أن تناول الكثير من نوع معين من المغذيات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نمو الطفل ".

وقام فريق البحث بجامعة جريفيث في كوينزلاند، أستراليا، بتغذية الفئران لمدة 10 أسابيع بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من حمض اللينوليك، ثم قاموا بدراسة آثار النظام الغذائي على حملهم وتطور نسلهم، وأظهرت النتائج تأثيرا سلبيا على نمو صغار الفئران وتطور وظائفهم الحيوية.