أزمة حول الجزء الأخير من "صراع العروش".. ومطالبات بإعادته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



وقع نصف مليون مشاهد لمسلسل "صراع العروش" الذي تنتجه شبكة "HBO" الأميركية، على عريضة احتجاجية، طالبوا فيها بإعادة إنتاج الموسم الأخير من المسلسل الأشهر عالميا، وكتابة سيناريو جديد للحلقات الستة الأخيرة التي لم تكن عند توقعات الجماهير.

وتأتي الوثيقة التي وقع عليها 500 ألف مشاهد، بحسب موقع "سكاي نيوز"، بعد ردود الفعل الغاضبة على الموسم الثامن من "صراع العروش"، حيث سبق أن عبر العديد من المشاهدين عن استيائهم من أخطاء إخراجية وحبكات غير منطقية في تسلسل الأحداث بالموسم الثامن والأخير من المسلسل.

وذكرت الصحيفة أن جمع التوقيعات جاء عبر موقع "change"، وهي عريضة موجهة إلى قناة "HBO" التي تعرض مسلسل "صراع العروش" الذي يملك قاعدة جماهيرية غفيرة.

وكان متوسط المشاهدات لكل حلقة من الموسم الجديد وصل إلى 43 مليون مشاهدة، بزيادة قدرها أكثر من 10 ملايين مقارنة بالموسم السابق.

ويعد المسلسل من أكثر أعمال الفانتازيا شعبية ومشاهدة في الولايات المتحدة والعالم، حيث حقق نجاحا كبيرا، وحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية.