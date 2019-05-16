مسافرة تؤجل إقلاع طائرة بسبب التسوق!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثارت مسافرة على متن الخطوط الجوية الصينية المتجهة من بانكوك إلى شنغهاي، غضب بقية الركاب بعد أن أجبرت 160 مسافرا على انتظار ابنتها التي كانت منشغلة بالتسوق ما أدى إلى تأخرها.

ونشر مسافر مقطع فيديو تداوله كثيرون يظهر السيدة تقف على جسرخارجي يصل بين طائرة الركاب وصالة المطار، لمنع طاقم الطائرة من إغلاق الباب.

واتصلت السيدة بشرطة المطار لإقناعهم بانتظار وصول ابنتها، ما أدى إلى تأخر الطائرة 30 دقيقة عن الإقلاع وساعة عن الموعد المقرر لوصولها، قبل أن تفقد الأم الأمل من انضمام ابنتها للرحلة، وقرارها عدم الصعود على الطائرة.

وأطلقت الإدارة الوطنية الصينية للسياحة (CNTA) في عام 2015 سلسلة من اللوائح لمعاقبة المسافرين الذين يخالفون القواعد، وهي خطوة من بكين تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام عن آداب السفر.

ويمكن أن يمنع المسافرين من أصحاب "السجل السلوكي سيء" من السفر من خلال تقييد سجل الائتماني للفسر لمدة تصل إلى عشر سنوات.