بيع "كومة القش" بـ 110.7 ملايين دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بيعت إحدى لوحات الرسام الفرنسي كلود مونيه، بمبلغ 110.7 ملايين دولار في مزاد علني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،انه تم بيع اللوحة الزيتية التي هي إحدى لوحات سلسلة "كومة القش"، بمزاد علني، أمس ا الثلاثاء، في دار "سوذبي" للمزادات في نيويورك.

وتم البيع بسعر قياسي بلغ 110.7 ملايين دولار، ولم يتم الإفصاح عن اسم مشتري اللوحة.

ووفق ذات المصدر، فإن مونيه أنهى رسم اللوحة عام 1890، وهي لوحة من الفن الانطباعي، حصلت على أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد علني.

ويتم عرض 25 لوحة من أعمال الرسام الفرنسي مونيه في كبرى المتاحف العالمية من لوس أنجيليس إلى باريس ونيويورك.