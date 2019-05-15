أطباء يخرجون 116 مسماراً من معدة رجل في الهند

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجا رجل من الموت بعد أن أزال الأطباء أكثر من 100 من المسامير الحديدية من معدته.

واشتكى الرجل البالغ من العمر 43 في الهند من آلام في المعدة، وعثر الأطباء على محتويات غريبة في معدة الرجل بعد إجراء الأشعة السينية.

وقال الأطباء في مستشفى بوندي الحكومي إنهم اخرجوا 116 مسمارا على الأقل، يبلغ طول كل منها ستة سنتيمترات ونصف.

وقال الدكتورالذي قاد العملية، إنها كانت الحالة الأولى من هذا النوع التي يواجهها، وحجم المسمار قد يجعلها أول حالة من نوعها في الهند.

ويعتقد الدكتور أن المريض لديه عادة بلع أشياء معدنية حادة مثل المسامير والأسلاك، وأضاف أنه كان محظوظا بالعيش لأن المسامير أدوات حادة قد تثقب بطنه .