فتاة تعاني من حساسية تجاه الماء!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت مدونة على موقع "يوتيوب" أنها تعاني من حالة نادرة تحدث رد فعل تحسسي تجاه الماء، حيث لا تستطيع أن تتعرق أو تبكي أو تغسل نفسها دون أن تعاني من طفح جلدي مؤلم.

وتسمى الحالة الطبية للحساسية تجاه الماء بـ "الحكة المائية"، التي تجعل جلدها يحترق بمجرد ملامسته للماء.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما، من بريطانيا، إن الشعور بالاحتراق يستمر لساعات.

وليس لهذه الحالة سبب معروف ويصعب تشخيصها.

وتمنع الحالة الصحية الفتاة من البكاء أو الحمام الطويل او السباحة نتيجة رد الفعل التحسسي التي يحدثها جسمها والتي تولد شعورا بالحرق.

إلا ان الأعضاء الداخلية لا تتأثر بالاضطراب، مما يعني أنها لا تزال قادرة على شرب الماء.