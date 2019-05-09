"واتساب" سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية السنة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "واتساب" أن التطبيق سيتوقف عن العمل على جميع هواتف ويندوز الذكية بعد 6 أشهر.

ولن يعمل تطبيق المراسلة على الهواتف المحمولة التي يدعمها برنامج "مايكروسوفت" في ديسمبر 2019.

وقال متحدث باسم الشركة إن بعض الميزات في واتساب ستتوقف عن العمل في الأجهزة التي تستخدم نظام "ويندوز" في تشغيلها، بعد 31 ديسمبر 2019".

حيث لا تعمل الشركة على تطوير أنظمة التشغيل هذه، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت.

وتبع البيان قرارا من مايكروسوفت بإنهاء الدعم للبرنامج اعتبارا من ديسمبر من العام نفسه، ونصحت الناس بشراء أجهزة "آي أو إس" ز"اندرويد".

كما أعلنت "واتساب" أيضا أنه بحلول عام 2020، ستسحب الدعم على إصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأقدم، والإصدارات الأقدم من iOS 7.