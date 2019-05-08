أفضل 5 أطعمة لبشرة صحية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد العناية بالبشرة أمرا مهما جدا، إلا أنها لا تقتصر على مجرد وضع كريمات مضادات التجاعيد والابتعاد عن الشمس، حيث يعد الغذاء المتوازن والمتضمن للمكونات التي تحتاجها البشرة أمرا مهما جدا.

وفيما يلي مجموعة من الاطعمة التي تعطي البشرة مظهرا شابا وصحيا:

1- البيض: حيث يعد مكونا ممتازا لأنه يحتوي على فيتامين A وفيتامين B2 وفيتامين B7 واليود، وهي عناصر أساسية في إعادة تجديد الخلايا الجلدية.

2- المحار: فهو غني باليود والزنك، وهي مكونات مهمة لشفاء الجلد، كما أنه يحتوي على النحاس، مما يساعد في منع ترقق الجلد.

3- البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا: حيث تعد من المصادر النحاسية الجيدة للأشخاص الذين لا يتناولون المحار.

4 - الخضر الورقية الداكنة: فهي مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يساعد الكولاجين وأيضا فيتامين أ الصديق للبشرة.

5 - توفر الحبوب الكاملة فيتامينات ب والزنك، والتي تعتبر عناصر تزيد الحيوية والصحة للبشرة.