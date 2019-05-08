تعرف إلى مميزات الانستغرام الجديدة وكيفية استخدامها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فيس بوك" عن دعم تطبيق إنستغرام بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، والتي تَشمل تصميما جديدا لواجهة الكاميرا، وإضافة وضع جديد يُسمى Create Mode، يُسهل على المستخدمين إنشاء محتوى بدون صور، أو مقاطع فيديو، ومشاركته عبر قصص إنستغرام.

فيما يلي الميزات الجديدة وكيفية استخدامها:

1- استخدام وضع الكاميرا الجديد Create Mode:

يتضمن التصميم الجديد لواجهة الكاميرا وضع الإبداع Create Mode، والذي يَمنح مستخدمي قصص إنستغرام إمكانية المشاركة دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث يمكنك كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات أو إنشاء المسابقات.

لمشاركة قصص إنستغرام بدون صور أو فيديو، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• اضغط على أيقونة الكاميرا داخل التطبيق، ستظهر لك الواجهة الجديدة على شكل قوس دائري موجود أعلاه الأوضاع المتاحة.

• حدد وضع إنشاء Create، ستظهر لك أربع خيارات هي:

1. نص: يتيح لك كتابة أي شيء على خلفية ملونة.

2. اسألني سؤالًا ask me a question: يتيح لك طرح سؤال معين على المتابعين.

3. استطلاعات رأي polls

4. العد التنازلي countdown: يتيح لك المشاركة مع الأصدقاء في مناسبة معينة مثل أعياد الميلاد، أو الزفاف، أو أي مناسبة أخرى.

• اختر الخيار الذي يناسبك، ثم حدد الأصدقاء الذين ترغب مشاركتهم قصتك.