دراسة تحدد سبب حب القهوة.. ولا علاقة لطعمها بذلك

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حدد علماء الطفرات التي تسبب ردود فعل مختلفة على المشروبات المنشطة في دراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس الأسباب التي تجعلنا نحب القهوة.

ويعتمد الأمر بحسب الدراسة على كيفية التقاطنا للطعوم وليس مذاقها، حيث أظهر أول اختبار واسع للجينوم حول المشروبات المرة، أن التفضيلات تعتمد على تأثيراتها على المخ وليس على براعم الذوق.

ووجدت الدراسة أن تناول القهوة لم يرتبط بالمتغيرات الجينية للذوق، وإنما بخصائص التأثير النفسي التي تحدثها على الجسم.

وقال الدكتور كورنيليس، وهو أستاذ مساعد في الطب الوقائي بجامعة نورث وسترن في شيكاغو: "إن الوراثة الكامنة وراء تفضيلاتنا للمشاريب ترتبط بالمكونات ذات التأثير النفسي لهذه المشروبات، فالناس يحبون الطريقة التي تجعلهم القهوة يشعرون بعدها، لهذا السبب يشربونها لتأثرها وليس لمذاقها".



