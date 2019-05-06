سلوك قاتل نمارسه كل يوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعتاد الكثيرون على سلوكيات مضرة كثيرة قد يؤدي بعضها الى أضرار جسيمة إلا أن الجلوس لمدة طويلة لا يزال يشكل التهديد الأكبر على الصحة حيث تصل مخاطره الى الموت المحتم من خلال الإصابة بأمراض معضلة معظمها نهايته الوفاة .

وركزت دراسة هولندية حديثة على أبرز الأمراض التي يسببها الجلوس لمدة تزيد عن أربعين دقيقة متواصلة إن في المكاتب أو في قيادة السيارات وغيرها حيث أشارت الى مرض السكري من الدرجة الثانية، فتبين من خلال مشاركة 2497 شخصا في اختبار الجلوس لمدد وصلت الى تسع ساعات، إمكانية تطور مرض السكري من الدرجة الثانية لديهم بـ 22 %، وإمكانية الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 39 %.كما أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين يعانون أصلاً من مرض السكري النمط الثاني، هم غالباً من المدخنين الذين يعانون من الوزن الزائد.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت قلّة النشاط البدني كرابع مسبب للوفاة في العالم إلا أن ذلك لم يحرك الكثيرين من مقاعدهم ما يعني أنهم في خطر مستمر ومتواصل.