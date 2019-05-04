سيجارة الأب تطفىء قلب الجنين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة صينية أن السيجارة التي يدخنها الأب قرب زوجته الحامل يمكنها أن تقتل الجنين أو قد تزيد احتمالات إصابته بمشاكل في كبيرة القلب.

ونصح الأطباء الذين أشرفوا على هذه الدراسة الآباء بالإقلاع عن التدخين حتى لا يكونوا سببا رئيسا في مرض أطفالهم، خصوصا وأن أبحاثهم بينت أن نسبة الضرر الذي يشكلونه على الجنين أكبر حتى من الخطر الذي تسببه الأم الحامل على جنينها.

وأشار الأطباء في دراستهم الى نحو 138 ألف طفل يعانون من امراض في القلب بسبب تدخين آبائهم وأمهاتهم، وكانوا أكثر بأربعة وسبعين في المئة عرضة للمشاكل في القلب من أولئك الذين آباؤهم وأمهاتهم من غير المدخنين.