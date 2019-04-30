فيديو "مؤلم" لفيل قبل أن يفارق الحياة

المصدر: موقع الامارات اليوم

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام هندية أحد الفيلة وهو مقيد بسلسلة ضخمة ويحاول الإفلات منها قبل أن يسقط لافظا أنفاسه الأخيرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الفيل دارنوا الذي بيلغ من العمر 37 عاما، كان يعاني من آلام مبرحة لذا تم تقييده بسلسلة ضخمة في أحد أطرافه.

واتهم العمال الإدارة بالإهمال لعدم استجابتهم باسارل فريق طبي لإنقاذ الفيل، ما أدى إلى موته بسكتة قلبية على الأرحج، بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

وأوضح عمال الحديقة أن أعراض المرض كانت قد بدأت بالظهور على "دارنوا" الأسبوع الماضي، وسيجري تشريح جثته لاحقا للتأكد من السبب الحقيقي لنفوقه.

يذكر أن دارنوا حاز على شهرة عالمية خلال مشاركته في مواكب للاحتفال بمهرجان داسارا في مدينة ميسورو في العامين المنصرمين.