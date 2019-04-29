تخلصوا من "احتباس الماء" بأبسط الطرق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من النصائح للأشخاص الذين يعانون من "احتباس الماء" خصوصا في منطقة القدمين والركبة، تساعدهم في تحسين وضعهم والتخلص من إزعاجات هذه الحالات بأبسط الطرق.

ونصح الموقع، المرضى أولا بالتقليل من استهلاك الملح والانتظام في تناول الماء، مشيرا الى ان رفع القدمين أيضا يساعد في مثل هذه الحالات.

ومن النصائح التي قدمها الموقع أيضا للتخلص من "احتباس الماء"، عدم البقاء في حالة جلوس لمدة تزيد عن ساعة.

كما نقل الموقع دراسات تنصح بتناول المأكولات الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والتمر والسبانخ والملفوف.

وتلعب الرياضة دورا مهما في هذه الحالات كونها تحفز الجسم على التعرق للتخلص من الماء المحتبس، فيما يساعد أيضا في ذلك تجنب الملابس الضيقة.