استدعاء ملايين "الأسرة الهزازة" بعد قتلها عشرات الأطفال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سارعت شركات أميركية إلى إطلاق استدعاء فوري لملايين الأسرة الهزازة بعد تقارير أفادت بوقوع حوادث أدت الى وفاة عشرات الأطفال الرضع أثناء نومهم بسبب طريقة اهتزازاتها أو انقلابها بهم والقضاء على حياتهم.

وأفاد تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية" أن عمليات الاستدعاء والتي طالت أكثر من 5 ملايين سرير هزاز، جاءت بطلب من "جمعية المستهلك الأميركية"، التي حددت ستة وثلاثين نموذجا من أسرة كيدز 2 الهزازة، بالإضافة الى إجراء سحب فوري لحوالي سبعمئة ألف أخرى تم بيعها.

وقالت "جمعية المستهلك" جاء عقب حوادث أدت الى موت اثنين وثلاثين طفلا خلال السنوات العشر الماضية، هووا من أسرتهم الهزازة أثناء النوم اختناقا، جراء إصابات معظمها في المعدة.