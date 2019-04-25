العثور في أوكرانيا على لوحة قيمتها 1,5 مليون دولار سرقت من فرنسا

المصدر: متابعة موثع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس أنها عثرت في كييف على لوحة للفنان الفرنسي الانطباعي بول سينياك سرقت العام 2018 من متحف في نانسي (شمال شرق فرنسا)، بقيمة 1,5 مليون يورو.



وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف وهو يقدم لوحة "لو بور دو لا روشيل" بحضور السفيرة الفرنسية إيزابيل دومون: "سنكون قادرين قريباً على إعادة هذه اللوحة إلى المتحف".



وسرقت هذه اللوحة الزيتية المرسومة على قماش العائدة إلى العام 1915 والتي تظهر قوارب عند مدخل ميناء لا روشيل الفرنسي، من متحف الفنون الجميلة في نانسي في مايو 2018.

وقال قائد الشرطة سيرغي كنيازيف للصحافيين إنه جرى القبض على اللصوص وجميعهم من الأوكرانيين، مضيفاً أنه عثر على اللوحة في كييف في منزل رجل يشتبه أيضاً في قتله أحد تجار المجوهرات.



وأوضح سيرغي تيخونوف وهو مسؤول آخر في الشرطة: "تلقينا معلومات عن مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن مشترين للوحات المسروقة في أوروبا العام الماضي، وقد اكتشفت أعمال فنية عدة بما فيها هذه اللوحة...".



ووفقا لكنيازيف، تتعاون قوات الأمن الاوكرانية مع قوات الأمن النمسوية للتحقق من احتمال ضلوع هذه المجموعة الإجرامية نفسها في سرقة لوحة رسمها انطباعي فرنسي آخر هو أوغست رونوار من النمسا.