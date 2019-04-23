تعرف إلى جوائز دوري الخليج العربي الجديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استحدثت لجنة دوري المحترفين جوائز جديدة ضمن جائزة دوري الخليج العربي في الموسم الحالي تتضمن جائزة أفضل منصة رقمية رياضية، وأفضل هدف، وأفضل جمهور حيث سيتم تتويج الفائزين في 17 مايو المقبل في دبي.

وتشمل الجوائز المرتبطة بالتصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور وجائزة أفضل منصة رقمية رياضية وجائزة أفضل هدف.

أما الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات فتشمل فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعبا تفوقوا في مراكزهم بناء على إحصائيات شركة سبورت رادار إضافة إلى نتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا وجائزة تراخيص الأندية وجائزة المحتوى الإلكتروني وجائزة أفضل جمهور.

وسيتم تأجيل تسليم الجوائز التي تستلزم انتهاء بطولة دوري الخليج العربي بشكل كامل لنهاية الموسم وهي جائزة هداف دوري الخليج العربي وهداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاما وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا.