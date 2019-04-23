عروس تنفصل عن خطيبها مقابل 10 آلاف دولار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وافقت فتاة على الانفصال من خطيبها في بريطانيا بعد ان عرضت عائلة العريس مبلغ 10 آلاف دولار مقابل قيامها بذلك.

وقالت الفتاة إن والداه يملكان ثروة كبيرة، ولم يوافقا على زواجه منها منذ البداية لأنها ليست من مستوى العائلة على حد تعبيرهم، الأمر الذي دفع والدة العريس إلى تقديم هذا العرض الذي وافقت عليه الفتاة.

من جهتها دافعت العروس عن قرارها مبررة إياه بأنها كانت على وشك الانفصال منه بكل الأحوال لشكه الدائم بها وتقييده حريتها وتدخله بكل الأمور والتفاصيل، الأمر الذي جعل أخذها للمال بالإضافة للانفصال عنه أمرا مبررا.