نمر يهاجم حارسة جمعته "صدفة سيئة"

المصدر: رويترز ـواشنطن

قال مسؤولون إن نمرا من فصيلة نادرة هاجم حارسة في حديقة حيوان مدينة توبيكا بولاية كانساس الأمريكية يوم السبت فأصاب رأسها ورقبتها قبل أن ينجح عاملون آخرون في إغواء الحيوان بالطعام للانصراف عنها.

وقالت مولي هادفيلد المتحدثة باسم المدينة عبر الهاتف إن الحارسة كانت في حالة من الوعي عندما نقلت إلى المستشفى الذي وصف حالتها بالمستقرة.

وأشار برندن وايلي مدير حديقة الحيوان في مؤتمر صحفي إلى أن الضحية، وهي حارسة النمور الرئيسية في حديقة حيوان ومركز الرعاية في توبيكا، كانت في منطقة مفتوحة خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم.



وقال وايلي ”هناك خطأ ما هنا“ مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق. وتابع ”شهد بعض زملائنا أمورا ترجو ألا تشهدها أبدا خلال حياتك المهنية“.

وأوضح أن بعض زوار حديقة الحيوان رأوا سانجيف وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة كما أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.

وقال وايلي إن عاملين في الحديقة تمكنوا بعد عشر دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء للدخول في قفص.

وأغلقت الحديقة لمدة 45 دقيقة بعد الهجوم وأبقى الحراس على النمور الستة فيها داخل القفص بما في ذلك سانجيف وصغاره الأربعة. وسمح لجميع النمور بدخول المنطقة المفتوحة باستثناء سانجيف.