تعرف إلى المدة المثالية لصلاحية اللحوم الحمراء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تنصح هيئات مراقبة المملكة المتحدة بعدم تناول اللحوم الطازجة والمبردة إلا بعد عشرة أيام من ذبحها، إلا أن أبحاثا جديدة أشارت إلى أن اللحوم الحمراء قد تكون آمنة للأكل لمدة تصل إلى سبعة أسابيع بعد إنتاجها.

حيث أظهرت الاختبارات أن لحوم الأبقار لا تصبح ملوثة بكلوستريديوم البوتولينوم الذي يسبب التسمم الغذائي إلا بعد 50 يوما طالما تم تبريدها عند درجة حرارة 8 مئوية (46 فهرنهايت) أو أقل.

وترجع الدراسة الجديدة السبب في ذلك إلى تحسن معايير النظافة إلى جانب تطور إجراءات التعبئة ومع ذلك تشدد على أهمية الحفاظ عليها مبردة منعا لنمو البكتيريا.

وتساعد الدراسة الجديدة التي أجرتها جمعية منتجي اللحوم البريطانيين (BMPA) وأشرفت عليها بشكل مشترك شركة Meat And Livestock Australia، إلى إحداث ثورة في تطبيق فترات صلاحية أطول على المنتجات كما ستفيد المستهلكين والبيئة من خلال تقليل الهدر وتحسين الاستدامة.