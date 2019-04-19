"فتاة الحدود".. تفوز بجائزة صور الصحافة العالمية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

فازت صورة جون مور بجائزة صور الصحافة العالمية لعام 2019، لتحتل صورة فتاة تبكي على الحدود المركز الأول، وتبلغ قيمة الجائزة للصورة الفائزة 10.000 يورو.

وتظهر الصورة صرخة الطفلة يانيلا سانشيز، طفلة هندوراس، أثناء احتجازها مع والدتها ساندرا سانشيز على أيدي مسؤولي الحدود الأميركيين في ماكالين، بتكساس ، الولايات المتحدة الأميركية.

كما تم منح جوائز لأفضل الصور من فئات فردية بما في ذلك صور الرياضة والطبيعة والبيئة.

سيتم إدراج جميع الصور المرشحة في معرض لمدة عام يتجول في جميع أنحاء العالم ويشاهده حوالي 4 ملايين شخص.