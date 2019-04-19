دراسة تثبت إمكانية التعرف إلى الرجل الخائن من خلال الوجه فقط!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة استراليا الغربية، إلى أنه يمكن التعرف إلى الرجال الخائنين من الشكل الخارجي لهم.

حيث استطاع الرجال والنساء التنبؤ بإخلاص الرجال من عدمه من خلال النظر إلى صورة، على عكس المرأة التي لاتنطبق عليها نفس المعايير.

وتبين ان الرجال الذين يتمتعون بمعالم رجولية بارزة كالذقن والحواجب والفك البارز والمحدد كانوا في قائمة الرجال الخائنين.

وقال باحثون إن البشر ربما يكونوا قد طوروا القدرة على اكتشاف الخيانة بالنظر إلى تقاسيم الوجه، وصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد أن طلبوا من 1500 شخصا الاطلاع على صور لـ 200 رجل وامرأة تم استجوابهم على إخلاصهم وما إذا كانوا قد قاموا بخيانة الشريك خارج العلاقة.

وتمكن الرجال والنساء من الحكم على إخلاص الرجال بدقة لايمكن إرجاعها فقط للصدفة، وكان 20 في المائة من الأشخاص قادرين على اكتشاف الرجال غير الموثوق بهم بالتأكيد.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالنساء، فقد ثبت أنه من المستحيل قراءتهن بنفس الطريقة.