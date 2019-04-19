دراسة: لهذا السبب يعاني الأطفال من اضطرابات سلوكية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجريت في جامعة ألبرتا بكندا أن الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعتين في اليوم أمام شاشة التلفاز أو الأيباد أكثر عرضة للإصابة باضطرابات سلوكية.

حيث أظهرت المقارنة التي أجريت بين أطفال يشاهدون التلفاز بمعدل ساعتين يوميا، و 30 دقيقة يوميا، أن 13.7% من الأطفال الذين حدقوا في الشاشة مدة تزيد عن ساعتين كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات بنسبة 5 مرات.

وغالبا ما يشار إلى الاضطرابات الخارجية على أنها اضطرابات سلوكية وتشمل سلوكيات مثل العناد والتحدي واضطراب السلوك وردات الفعل الغاضبة.

وشمل وقت الشاشة استخدام الألعاب والأجهزة المحمولة وكذلك التلفاز.

ووجدت الدراسة أن متوسط ​​وقت الشاشة كان 1.4 ساعة في اليوم في عمر خمس سنوات و 1.5 ساعة في اليوم عند ثلاث سنوات.