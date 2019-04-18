تماثيل كاتدرائية نوتردام مهددة بالانهيار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكد موقع "سبوتنيك" أن تماثيل حيوان الغرغول التي تعد أحد رموز كاتدرائية نوتردام الباريسية أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة للحريق المدمر الذي ألحق أضرارا هائلة بالكاتدرائية الاثنين الماضي.

وأعلن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، اليوم، في حديث إلى قناة BFMTV، أن التماثيل المشهورة في البرج الجنوبي للكاتدرائية قد تتعرض للانهيار الكامل والتأثر الكبير جراء الحريق الذي لحق بالموقع.

وأوضح الوزير أن الحريق أسفر عن تحطيم حجارة تاريخية، وبعضها تابع لتماثيل مهمة، في طرف البرج، وهناك خطر من انهيار تماثيل الحيوانات التي تعد من أبرز معالم الكاتدرائية الكاثوليكية.