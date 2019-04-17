عدد المرات المثالي لغسل الشعر أسبوعياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعطي الشعر اللامع والنظيف مظهرا أنيقا ومشرقا، إلا أنا الغسل المتكرر للشعر يضر به ويؤثر على جودته.

حيث يؤدي الغسيل المتكرر للشعر إلى تجريد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية المهمة الأمر الذي يؤدي إلى شعر جاف وهش.

ولايوجد قاعدة محددة لعدد المرات المثالي المفترض بها غسل الشعر، إلا أن خبير الشعر ومصفف شعر النجوم جوليان فاريل، ينصح بغسل الشعر العادي كل يومين أو 3 أيام، مع وجود استثناءات لذلك.

حيث يحتاج الشعر الذي يتكرر تصفيفه وتعريضه للحرارة إلى الاكتفاء بغسله مرة أو مرتين اسبوعيا، مع العناية اليومية.

والأمر ذاته ينطبق على الشعر الجاف، إلا أنه يتطلب ترطيبا بشكل يومي بالكريمات والماسكات بدون استخدام الشامبو.

أما الشعر الدهني بدرجة كبيرة، يتطلب غسله يوميا، مع إضافة البلسم لأطراف الشعر فقط دون الفروة.

ويضيف جوليان انه كل ما قللنا عدد مرات استخدام الشامبو كان الشعر أقل دهنية.