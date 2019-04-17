بالفيديو.. نجاة سائق علقت سيارته أسفل شاحنتين!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات مصورة نجاة رجل من الموت بأعجوبة، كان قد علقت سيارته أسفل شاحنتين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الحادث الذي وقع في بيلو هوريزونتي بالبرازيل نتيجة اصطدام شاحنتين بعد أن أقدم سائق شاحنة بتغيير مساره دون إعطاء إشارة للشاحنة التي تسير خلفه، ما دفع سائق السيارة التي تسير وراءه للضغط على المكابح بقوة، وهو مافعله أيضاً سائق الشاحنة التي كانت خلفه، ولكن لم تتمكن الأخيرة من تخفيف سرعتها في الوقت المناسب نظراً لثقلها، فصدمت الشاحنة الأخيرة السيارة التي أمامها، وصعدت فوقها، لتبقى السيارة الصغيرة وسائقها عالقة أسفل الشاحنتين.

وتوقع الجميع أن سائق السيارة توفي نظراً لوضعية السايرة بين الشاحنتين، حيث انها دمرت بالكامل، إلا أنهم فوجئوا به حياً وقادر على الكلام مع الأشخاص الذين تجمعوا في المكان، لمحاولة إنقاذه.

وأوضح عمال الإنقاذ، أن السبب وراء نجاة الرجل من هذا الحادث المميت، هو أنه سقط في المنطقة المخصصة للقدمين أسفل مقعد السائق، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تُدمر بالكامل من قبل الشاحنة.