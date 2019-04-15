طفل يحيّر الأطباء بطول لسانه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجح الأطباء بإجراء عملية ناجحة لرضيع ولد بلسان طويل كان يعاني من تناول وجباته الطرية بشكل طبيعي ويعيش حالة أرق وتململ في حياته اليومية خصوصا أثناء نومه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية المعقدة للطفل بيكر روث البالغ من العمر عاما واحدا، إن حالته يطلق عليها متلازمة بيكويث فيدمان "BWS".

وأوضح الأطباء أن المصابين بهذه المتلازمة يعانون من مشاكل في النمو تؤدي إلى فرط في حجم ألسنتهم، وأن الجراحة التي أجروها كانت ضرورية رغم دقتها وخطورتها وذلك لاستئصال النمو من أساسه درءا لتشوهات الفك ومحيط فم المريض.