"القمر الوردي الكامل" ظاهرة فلكية مميزة.. وهذا موعد ظهوره

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يشهد العالم يوم الجمعة القادم الموافق لـ 19 أبريل ظاهرة فلكية مميزة تسمى " القمر الوردي الكامل"، حيث تبدأ مرحلة اكتمال القمر في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش وتستمر طول الليل.

وعلى الرغم من اسمه، فإن القمر الوردي الكامل لا يحمل لون اسمه، وأطلق عليه اسم القمرر الوردي الكامل قبائل أميركية قديمة، لأن مظهره يشبه مظهر نوع من الطحالب، يسمى "الطحلب الوردي".

ويكون القمر الوردي الكامل، القمر الثاني الكامل في أبريل، ويحدث عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه مضاء بالكامل.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤيته، ينصح بالابتعاد عن أماكن التلوث الضوئي، ليبدو القمر ساطعا.