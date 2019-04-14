ممثل بريطاني يموت فوق خشبة المسرح

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي ممثل كوميدي بريطاني يدعى إيان كوجنيتو على خشبة المسرح خلال تقديمه عرض "ستاند أب كوميدي" عن الموت،في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية.

وقالت متحدثة باسم "ساوث سنترال" لخدمات الإسعاف إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة العاشرة مساء بعد أن توفي الرجل في مكانه، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وخلال العرض، جلس كوجنيتو على كرسي ومزح بشأن تعرضه لنوبة قلبية، وبعد نحو 10 دقائق، جلس مجددا على الكرسي وأرخى جسده لنحو 5 دقائق.

وفي غضون ذلك، اعتقد الجمهور بأن هذا المشهد هو جزء من العرض الكوميدي، وأخذوا يطلقون الضحكات حتى قرر منظم الحفل الخروج إلى المسرح والاطمئنان على الفنان.

ومع اكتشاف الوضح الصحي الحرج، طلب المنظم الإسعاف، لكن كوجنيتو توفي على المسرح قبل نقله إلى المستشفى.

وشكل الأمر صدمة لمحبي الفنان الكوميدي المثير للجدل ولزملائه الكوميديين، الذين غرد عدد كبير منهم على "تويتر" لنعيه وتذكير الجماهير بأعماله الفكاهية.

وبحسب التقارير، كان كوجنيتو يعاني من مرض بالقلب ويتناول أدوية، وعندما حضر الإسعاف كان الأوان قد فات.