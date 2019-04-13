خطوات مهمة جداً تسبق "الديتوكس"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نصح موقع "ديلي هيلث بوست" بعدم تناول منتجات الألبان قبل أيام من البدء بأي عملية "ديتوكس" لاحتوائها على هرمونات مضرة فضلا عن كونها بطيئة الهضم.

كما حث "ديلي هيلث" أيضا على التقليل من اللحوم بشكل عام بيضاء كانت أم حمراء أم حتى أسماك، وأيضا السكريات مشيرا الى أن ذلك سيعزز من فعالية "الديتوكس" بشكل كبير.

وأشار الموقع الى ان اسباب التوقف عن منتجات الألبان واللحوم والأسماك قبل "الديتوكس" يعود الى النسبة العالية من الديوكسين التي تحتوي عليه هذه النتجات، موضحا ان الديوكسين هو مركب مسم ويسبب السرطان ويقضي على مناعة الجسم، وهو يبدأ بالتفاعل مع هرمونات الجسم، عند الإكثار منه.