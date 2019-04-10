ممرضة تعترف بالتبديل بين 5 آلاف مولود وتكشف عن السبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعترفت ممرضة أفريقية بأنها كانت تقوم بعملية تبديل بين الأطفال حديثي الولادة من أجل تسلية نفسها كلما شعرت بالملل أو الضجر .

وقالت الممرضة التي تعمل في مستشفى بزامبيا إنها أجرت 5 آلاف عملية تبديل بين المواليد على مدى اثني عشر عاما، مؤكدة أنها لم تكن لديها أي نوايا غير التسلية ليس أكثر.

وتضيف الممرضة التي تعمل في قسم التوليد بمستشفى يو تي أتش في زامبيا إنها قررت الآن الاعتراف بذنبها بسبب إصابتها بالسرطان، وهي على مسافة قصيرة من الموت بحسب قولها طالبة السماح من الله وذوي الأطفال الذين صادفت ولاداتهم خلال فترة عملها، على أمل أن تثبت فحوصات الدي أن أيه الأنساب من جديد.