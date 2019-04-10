بالصور: قرية تعج بالتوائم.. والسكان يرجعون السبب "للبامية"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد التوائم أمرا شائعا جدا في مجموعة يوروبا العرقية التي تسكن قرية إغبورا أورا جنوب غرب نيجيريا، حيث تملك أحد أعلى معدلات المواليد من التوائم المتطابقة الأمر الذي يجعلها عاصمة التوائم في العالم.

ويرجع السكان المحليون السبب في وجود عدد غير عادي من التوائم المتطابقة إلى تناول "أوراق البامية" المستخدمة لصنع الحساء وطبق "أمالا" وهو طبق محلي يصنع من البطاطا المقلية ودقيق الكسافا حيث تعمل البطاطا الحلوة على تحفيز إنتاج الغدد التناسلية، وهو عامل كيميائي يساعد في ظهور التوائم في الولادات، ما يجعل الأمهات يلدن الكثير من الأطفال المتطابقين.

وتضم إحدى المدارس بالقرية، تسع مجموعات من التوائم المتطابقة بين ما يقرب من 100 طفل في المدرسة.

إلا أن اختصاصي أمراض النساء والتوليد إيكوجومي أولارينواجو في لاغوس، لا يرى أن سبب هذه الظاهرة يرجع إلى نوعية الطعام حيث يؤكل هذه النوع من الطعام في أماكن أخرى من العالم دون أن يؤدي لنفس النتيجة.

ويرى أنه من الناحية العلمية، يمكن إرجاع السبب إلى الجانب الوراثي حيث تتكرر زواجات التوائم من بعضهم على مر السنين، الأمر الذي يجعل جينات التوأم تظهر بشكل أكبر.