حقنة تلاحق الأورام وتدمر السرطان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء بريطانيون عن طعم يعمل على تعليم الجسم كيفية البحث عن الأورام السرطانية التي تصيب الغدد اللمفاوية وملاحقتها وتدميرها وذلك من خلال إبرة تحقن مباشرة في الورم .

وقال الخبراء إنهم أجروا تجربتهم على أحد عشر مصابا بأمراض سرطانية في الغدد اللمفاوية بمناطق مختلفة من الجسم.

وأعرب الأطباء عن أملهم في أن يقدم هذا الاكتشاف الجديد الأمل للمصابين بالسرطان عموما وسيقدم نتائج جيدة خصوصا لاولئك الذين يعانون من أمراض سرطانية في الصدر والرأس والعنق.

وأضاف الخبراء أن اكتشافهم الجديد لا يمنع الإصابة بالمرض مباشرة إلا أنه يقود مناعة الجسم الى محاربة الورم والقضاء عليه.