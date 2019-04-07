في حالة نادرة.. حمار وحشي أشقر اللون

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وثق المصور في مجلة ناشيونال جيوغرافيك سيرجيو بيتاميتز، وجود حمار وحشي "أشقر" وهو أمر نادر الحدوث للغاية.

وكان المصور في تنزانيا عندما صادف حمارا وحشيا "أشقر اللون"، واعتقد في البداية أنه حمار وحشي مغطى بالتراب، وعند التدقيق تبين انه حمار وحشي مصاب بالمهق الجزئي وهو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تنتج عن انعدام أو خلل في إنتاج صبغة الميلانين وهي المسؤولة عن تحديد لون البشرة والشعر والعينين.

ويتواجد الحمار الوحشي ذهبي اللون في حديقة سيرينغيتي الوطنية.

وحتى الآن، شوهد عدد قليل جدا من الحمار الوحشي المخطط باللون الأشقر بدلا من الأسود في البرية، وتتواجد في محمية خاصة في منتزه جبل كينيا الوطني.