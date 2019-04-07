بالصور.. طفلة تبتكر حيلة للتغيب عن المدرسة لا تخطر في بال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أوهمت طفلة في السادسة من عمرها أهلها بأن مصابة بمرض جلدي، بعد أن وزعت نقاطا حمراء على أنحاء جسدها مما أثار مخاوف أمها وطلبت منها أخذ قسط من الراحة وعدم الذهاب الى المدرسة.

وقالت والدة الطفلة بحسب القصة التي أوردتها "ذا صن" البريطانية إن ابنتها تدمن "يوتيوب كيدز" حيث ابتكرت فكرتها منه إلا أنها لم تنجح في تمرير كذبتها بشكل قاطع لأن أمرها انكشف ولم تلبى رغبتها بالتغيب 4 أيام عن المدرسة.

وتتابع والدة الطفلة ليلي انها اكتشفت أمرها بعد أن أصرت على نقلها الى المستشفى لإجراء فحص طبي لحالتها ما أثار شكوك والدتها وافتضاح أمرها وسط ضحكات وسخرية ستبقى عالقة في ذاكرة العائلة الى الأبد.