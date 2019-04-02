أخيرا.. "فيس بوك" يجيب على سؤال: لماذا أرى هذه الإعلان؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع "فيس بوك" ميزة جديدة تشرح للمستخدمين سبب ظهور منشورات معينة دون غيرها، لتشرح بذلك العوامل التي يستخدمها الموقع لتحديد المنشورات التي تظهر في موجز الأخبار.

وسيوضح الزر الجديد "لماذا أرى هذا المنشور؟ .. كيف أدى النشاط السابق على الشبكة الاجتماعية إلى جعل خوارزمياته تعطي الأولوية لظهور بعض الأفراد والجماعات والمنظمات.

وسيتم طرح الميزة في 2 مايو، وستساعد على التحكم بشكل أكبر في ما تراه من الأصدقاء والصفحات والمجموعات.

وسيتم العثور على الزر في القائمة المنسدلة التي تظهر أعلى يمين كل منشور في موجز الأخبار.

كما ستضيف الشركة مزيدا من المعلومات حول طبيعة الإعلانات التي تظهر في الصفحة الشخصية الخاصة بكل مستخدم في فيس بوك، من خلال زر "لماذا أرى هذا الإعلان؟" .

وهي المرة الأولى التي تنشر فيها شركة للتواصل الاجتماعي معلومات حول كيفية عمل التصنيف كميزة في التطبيق، بحسب فيس بوك.

ويأتي التحديث في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع العديد من الفضائح الرئيسة فيما يتعلق بخصوصية المستخدم بعد مزاعم بنشر الموقع معلومات مضللة ودعاية.

وتعرض موقع فيس بوك لضغوط لتغيير سياساته بعد أن نجح مسلح في إطلاق النار الجماعي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا على منصته من خلال خدمة البث المباشر.