تقرير "الخزانة" الأميركية: الحصار البحري والعقوبات يصيبان اقتصاد إيران بالشلل التام

كشف تقرير جديد لوزارة الخزانة الأميركية، نشره موقع "أكسيوس"، أن حملة الضغط الاقتصادي والحصار البحري المستمر منذ أواخر أغسطس نجحت في شل الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر إيرادات النظام، في خطوة يراهن عليها مستشارو الرئيس دونالد ترامب لإجبار طهران على تقديم تنازلات تفاوضية قبل اللجوء لأي عمل عسكري جديد بعد انتخابات التجديد النصفي.

ورصد التقرير تداعيات غير مسبوقة للأزمة، أبرزها توقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل منذ 25 أغسطس الماضي، وقفزة التضخم السنوي إلى 90%، فضلاً عن فقدان الريال الإيراني ربع قيمته ليسجل أدنى مستوى تاريخي عند نحو 2.7 مليون ريال للدولار. كما امتد الخناق ليشل المنافذ البديلة لطهران؛ إذ تكدست آلاف الشاحنات لعشرين يوماً على الحدود البرية مع تركيا وباكستان، بالتزامن مع حظر شركات الطيران الإيرانية في عدة دول إقليمية وتشديد القيود المصرفية وملاحقة منصات العملات المشفرة.