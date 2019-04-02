"استنشاق السكر" يعالج التهابات الرئة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة حديثة إلى أن استنشاق السكر يمكن أن يكون وسيلة لعلاج التهابات الرئة لأن السكر يحفز الكريات البيضاء.

وقام العلماء باكتشاف النتيجة لدى التحقق من عمل خلايا الدم البيضاء بوجود السكر وتبين أنها تحفز عملها، وتحارب الكريات البيضاء بدورها الكائنات الحية الضارة في الجهاز المناعي.

وقال فريق جامعة مانشستر القائم على الدراسة إن الضامة في الرئتين تحتاج إلى المستوى المناسب من الجلوكوز حتى تعمل بشكل صحيح، وبالتالي فإن تحفيز الخلايا التي تحتوي على كميات أكبر من السكر قد يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات الشعب الهوائية المسؤولة عن نوبات السعال والالتهاب الرئوي.