خليط سحري للقولون

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نصح موقع "ديلي هيلث بوست "، المعني بشؤون الصحة، بتناول عصير يحتوي على 4 مكونات يمكنه أن ينظف القولون بطريقة عجيبة ويطهره من السموم بشكل كامل، إذا ما جرى تناوله بشكل يومي والمداومة عليه وهو:

نصف كوب من عصير التفاح النقي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطبيعي وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الصافي ونصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا ونصف كوب من الماء النقي.

أما طريقة التحضير فجاءت على الشكل التالي: يجب تسخين الماء لدرجة متوسطة، ثم يذاب فيه ملح الهملايا، يلي ذلك اضافة التفاح والزنجبيل وعصير الليمون. يتم تخلط المكونات جيداً.

ونصح الموقع المذكور بتناول الخليط 3 مرات باليوم قبل كل وجبة طعام كل يوم.