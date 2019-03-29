صدفة غريبة تجعل من رجل الأوفر حظاً في العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت الصحف العالمية لقبا على رجل أسترالي، وصفته بأنه الأوفر حظاً في العالم، حيث تصدر مركزا لا مثيل له في تاريخ يانصيب Oz Lotto، بعدما اشترى بطاقتين مختلفتين فازتا بالجائزة الأولى.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الرجل حصل على ما يساوي أكثر من 33 مليون دولار أميركي بعد فوزه في اليانصيب مرتين في السحب نفسه، وأشارت الى أن هذا الشخص الذي لم تكشف عن اسمه نسي أنه اشترى بطاقتين للمشاركة في هذا السحب، وقد دون الأرقام التي يختارها عادة في البطاقة الأولى ولكنه لسبب ما ظن أنه لم يدون الأرقام التي يريدها، فقام بشراء بطاقة ثانية، وهنا كانت المفاجأة بعدما تأكد فوز البطاقتين .