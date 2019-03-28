أب يعثر على أقراص مشبوهة في وجبة ابنته.. و"KFC" يرد

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عثر أب على أقراص مشبوهة في وجبة KFC الخاصة بابنته البالغة من العمر عامين.

حيث قرر بيتر جراهام، 31 سنة، اصطحاب ابنته لتناول الطعام في فرع لمطعم KFC في ساوث بورت، ليفربول، إلا أنه رصد 5 أقراص بيضاء صغيرة مخلوطة بوجبة الدجاج والبطاطا المقلية الخاصة بابنته.

واشتكى الأب على الفور للعاملين في فرع kfc وطلب توضيحاً منهم، وادعى أن الموظفين بدأوا في تكسير الألواح أمامه.

فيما جاء رد الفرع أنه من الممكن أن تكون الأقراص، أقراص تحلية للمشروبات، وقام فرع kfc، بإعادة الثمن الوجبات للأب وإعطائه رقما للشكاوى.

وتلقى بيتر مكالمة هاتفية من مدير الفرع وقال إنه اعتذر وسيتفح تحقيقا بالموضوع، كما تلقى اتصالا من مدير آخر يدير مطاعم كنتاكي في المنطقة.

وقال متحدث باسم المطعم: "نأسف حقا لتجربة ابنة بيتر، نريد دائما أن يحظى جماهيرنا بأفضل تجربة ممكنة في مطاعمنا وهذا هو السبب في أننا قدمنا له على الفور وجبة أخرى.

"لقد بحثنا أيضا في هذا الأمر مع فريق المطعم حتى نتمكن من التأكد أنه لن يحدث مرة أخرى."