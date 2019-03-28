في حالة نادرة.. سيدة تضع توأماً بعد شهر على ولادتها بطفل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنجبت أم شابة توأماً بعد قرابة الشهر من ولادتها لطفل، حيث استقبلت الأم البالغة من العمر 20 عاما، طفلا سابقا لأوانه في مستشفى كلية الطب في خولنا، في بنغلاديش، بتاريخ 25 فبراير.

ثم أُرسلت إلى المنزل لرعاية طفلها وبدأت في الاستقرار في الحياة كأم جديدة، لكن عالمها انقلب رأسا على عقب عندما تم نقلها إلى المستشفى في 26 مارس لتخضع هناك لعملية جراحية طارئة حيث تبين أنها حامل بتوأم أيضا.

ويعتقد الأطباء أن السيدة تملك رحمين وتمكنت من حمل الأطفال لفترة كاملة في كل منهما.

إلا أن الخبير الطبي ديليب روي قال إن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث، حيث ولد الطفل الأول من رحم، فيما حملت بالتوأم في رحم آخر.

وهي المرة الأولى التي يواجه فيها روي مثل هذه الحالة، كما لم أسمع حتى عن مثل هذا الحادث من قبل."