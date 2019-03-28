حيلة بسيطة لتنظيف الأحذية البيضاء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشرت سيدة تجربتها في تنظيف الأحذية البيضاء حيث وصفتها بالسهلة والمذهلة وقرأت عنها على موقع فيس بوك.

ويتوفر المكون السري في الصيدليات والمتاجر أيضا، وهو عبارة عن أقراص تنظيف الأسنان التي تستخدم عادة في تنظيف بدلات الأسنان الصناعية.

حيث قامت السيدة بإذابة 3 من أقراص تنظيف الأسنان بالماء الدافئ ثم وضعت الحذاء الأبيض المتسخ في الخليط مباشرة، وقامت بفركه بفرشاة قديمة قليلا قبل أن تتركه طوال الليل في المحلول.

وقامت السيدة بغسل الحذاء بالغسالة العادية في اليوم التالي، لتختفي جميع البقع العالقة والصعبة.

واستخدمت سيدة أخرى نفس الحيلة في تنظيف بقعة مستعصية على الأريكة ونجحت بإزالتها.