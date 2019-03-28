الجلوس 6 ساعات يومياً مرتبط بـ 69 ألف حالة وفاة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن أكثر من حالة في كل 10 حالات وفاة يمكن ربطها بالحلوس لوقت طويل على الكرسي كما هو الحال في الأعمال المكتبية.

وأشار الباحثون إلى أن الجلوس أكثر من ست ساعات في اليوم على الكرسي مرتبط بـ 69000 حالة وفاة في السنة.

حيث يزيد الخمول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، لكن لم يتم الكشف عن حجم تأثيره.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة من جامعة كوينز بلفاست، ليون هيرون: "نحتاج إلى تحريك أجسامنا باستمرار للحفاظ على الصحة".

وبعد النظر في بيانات المملكة المتحدة تبين أن خسارة هذا العدد من الوفيات، كلف 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن 30٪ من البالغين في إنجلترا يجلسون لمدة ست ساعات على الأقل في أيام الأسبوع، وتصل النسبة إلى 37٪ في عطلات نهاية الأسبوع.

إلا أن البروفيسور نفيد ساتار من جامعة غلاسكو قال إنه لابأس بالجلوس طويلا، طالما أن الناس ينشطون في أوقات أخرى.

وقال "يجب ألا يقلق الناس بشأن الجلوس في العمل إذا كان هذا هو ما يتعين عليهم القيام به."