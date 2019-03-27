سيلفي تقطع فتاة الى أشلاء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتهت حياة فتاة في الخامسة عشرة من عمرها نهاية مأساوية بعد أن دهسها قطار شحن بينما كانت تحاول التقاط سيلفي مع صديقها، في مدينة أوروسك الروسية.

وأفادت التقارير أن الفتاة كانت تتحدي المخاطر وتقف على السكة الحديد قبل وصول القطار إليها بثوان لالتقاط صورة مميزة.

وقالت صحيفة مترو البريطانية ان كارينا بايموخامبيتوفا لم يسعفها الوقت للابتعاد ودهسها القطار، بينما تمكن صديقها من القفز والنجاة .

وأكد صديق الفتاة انه حاول اقناعها بالتراجع عن المغامرة بحياتها، الا انها أجابته لا تجعل شيئا يخيفك في الحياة وعليك ان تكون شجاعا.